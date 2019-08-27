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Политика ,  
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Командование украинского флота заявило, что разведывательный корабль «Переяслав» прошел через зону учений ВМФ России. В июле, говоря о похожих действиях российского сторожевика «Сметливый», Киев обвинил Москву в провокации
Корабль «Переяслав» (Фото: Pavlo1 / wikipedia.org)

Украинский разведывательный корабль «Переяслав», зашел в зону российских военных учений на Черном море. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко в эфире UATV (украинское иновещание).

По его словам, «Переяслав» следовал из Грузии, где принимал участие в совместных со странами НАТО учениях Agile Spirit-2019: эти учения проходили с 27 июля по 9 августа. «Мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты у нас, и основной — не допустить эскалации. (...) Россияне с вод Грузии сопровождали нас, сначала тральщиком, потом ракетным корветом. Мы могли зайти [в зону учений], потому что это военный корабль и международное право позволяет это делать», — рассказал Рыженко.

В то же время он отметил, что этим маршрутом через зону учений шли и другие корабли. «Там было интенсивное судоходство», — пояснил он.

Корабль «Переяслав» был построен в 1986 году в Клайпеде, в Литве. Он относится к типу советских малых разведывательных кораблей проекта 1824Б, строившихся с середины 1970-х годов. На его борту нет вооружения, кроме нескольких переносных зенитных ракетных комплексов МТУ- 4 («Стрела-2») для защиты с воздуха.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

В июле командование Военно-морских сил Украины обвинило российский корабль «Сметливый» в том, что он вошел в закрытую зону учений Sea Breeze. В этом случае Киев обвинил российский корабль в «провоцировании опасной ситуации». Однако Черноморский флот опроверг это заявление, заявив, что корабль отслеживал действия сил НАТО в полном соответствии с международным правом.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Украина, ВМС Украины, разведывательный, корабль
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