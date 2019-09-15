Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку

Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» прибыл на место постоянного базирования в город Певек Чукотского автономного округа (ЧАО). Об этом сообщается на сайте корпорации «Росатом».

В пути к месту назначения он преодолел около 9 тыс. км. В корпорации сообщили, что в ближайшие несколько месяцев на ПЭБ выполнят завершающий этап пуско-наладочных работ. Он будет связан с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру.

Глава «Росэнергоатома» Андрей Петров заявил, что до конца ноября планируется завершить работы по сооружению подстанции «Береговая», до 31 декабря плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) должна быть введена в эксплуатацию.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию число действующих атомных станций России возрастет до 11. В «Росатоме» также отметили, что впервые в истории атомной энергетики страны две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут расположены на территории одного субъекта.