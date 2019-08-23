На Чукотку отправился первый в мире плавучий атомный энергоблок

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на место эксплуатации в город Певек (Чукотский автономный округ). Об этом сообщается на сайте корпорации «Росатом».

«Академик Ломоносов» с помощью буксиров преодолеет более 4700 км до пункта назначения, где будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжающей электричеством Певек и Чукотский автономный округ. Ожидается, что блок прибудет на Чукотку через две недели.

Плавучая АТЭС станет самой северной атомной станцией страны. Соответствующий сертификат «Книги рекордов России» был вручен управляющей компании во время торжественной церемонии отправки блока. Планируется, что плавучая электростанция заменит мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ и станет основным объектом жизнеобеспечения северной части Чукотки.

После ввода в эксплуатацию «Академика Ломоносова» количество атомных станций в стране возрастет с десяти до 11. Как отмечают в «Росатоме», плавучая электростанция разработана с большим запасом прочности для возможного противодействия внешним угрозам.

Строительство электростанции велось с 2000-х годов на территории ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Головной энергоблок был спущен на воду в 2010 году. В 2017 году запуск реактора на станции вызвал критику со стороны экологов, заявлявших, что ядерно опасные работы в городе были запрещены в 1990-е годы. В Ростехнадзоре заявили, что при строительстве соблюдались все обязательные требования безопасности.