Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС

Главгосэкспертиза России разрешила строительство первой плавучей атомной электростанции на Чукотке. Она должна стать самой северной АЭС в мире

ПАТЭC «Академик Ломоносов» (Фото: Росэнергоатом)

Как сообщает пресс-служба Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза), ведомство выдало положительное заключение на строительство плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в городе Певек (Чукотский автономный округ). Она должна стать самой северной атомной станцией в мире.

В сообщении ведомства указывается, что проектная документация плавучей АЭС соответствуют требованиям технических регламентов, а сметная стоимость проекта определена достоверно.

Как ранее сообщал агентству «РИА Новости» представитель «Росэнергоатома» (занимается финансированием проекта) Сергей Завьялов общая стоимость проекта составляет до 30 млрд руб. Около 22 миллиардов рублей составляет стоимость головного плавучего энергоблока, еще около 7 млрд — затраты на береговые сооружения.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» в соответствии с проектом должна быть введена в эксплуатацию к 2019 году. Ее задачей станет замена мощностей Билибинской АЭС. В соответствии с планами плавучая электростанция станет главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки.

Саму электростанцию конца 2000-х годов строили на территории ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Головной энергоблок спустили на воду еще в 2010 году.

В начале 2017 года запуск реактора на станции вызвал критику со стороны экологов, в том числе и организации «Гринпис Россия». Ее представители указывали, что ядерно-опасные работы в Санкт-Петербурге были запрещены еще в 1990-е годы. В Ростехнадзоре в ответ указали, что все работы проводились с неукоснительным соблюдением обязательных требований безопасности.