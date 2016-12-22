Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,63 56,94 EUR Нал. 68,85 67,68 USD Бирж. 57,00 +0,01 EUR Бирж. 67,98 -0,69 USD ЦБ. 57,05 -0,55 EUR ЦБ. 68,21 -0,66 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 14545,00 -455,00 MOEX 2225,39 +0,81% RTS 1229,15 +0,76% Brent 69,20 +1,88% DJIA 25387,76 +0,41% Nasdaq 7163,79 +0,09% FTSE 7731,02 +0,45%
Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС
Лента новостей
Вызвавший ярость Трампа стратег покинул Breitbart News 00:36, Политика В SpaceX прокомментировали сообщения о потере секретного спутника США 00:28, Технологии и медиа Насильнику Дианы Шурыгиной предсказали досрочный выход из колонии 09 янв, 23:56, Общество Нефть WTI впервые с декабря 2014 года превысила $63 09 янв, 23:44, Экономика Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС 09 янв, 23:23, Бизнес СМИ опубликовали фото взорвавшейся в «Перекрестке» в Петербурге бомбы 09 янв, 22:45, Общество Скончался прославленный бас Александр Ведерников. Фотогалерея 09 янв, 22:37, Фотогалерея  Пресс-секретарем штаба Путина станет автор фильма про Крым 09 янв, 22:34, Политика В «РусГидро» связали аварию на Нижне-Бурейской ГЭС с украинским металлом 09 янв, 22:21, Общество Катрин Денев выступила в защиту права мужчин «приставать к женщинам» 09 янв, 22:05, Общество УЕФА изготовит для Быстрова новую бронзу ЧЕ-2008 вместо украденной 09 янв, 21:48, Спорт На Украине арестовали подозреваемого в убийстве правозащитницы 09 янв, 21:44, Общество «Роснефть» сочла аукцион АЛРОСА «авантюрой» и отказалась от участия 09 янв, 21:42, Бизнес Экс-главу СУ-155 отправили под домашний арест 09 янв, 21:14, Общество Минобороны опровергло массовую госпитализацию призывников в Ленобласти 09 янв, 21:07, Общество Умер солист Большого театра Александр Ведерников 09 янв, 21:04, Общество Министр иностранных дел Ирана посетит Москву 09 янв, 20:56, Политика Глава Госфильмофонда ответил предложившим уволить его кинематографистам 09 янв, 20:52, Технологии и медиа В Грузии задержали пособника «стамбульского террориста» 09 янв, 20:50, Общество Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции из-за Сирии 09 янв, 20:45, Политика Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории 09 янв, 20:04, Бизнес В Москве автобус наехал на пешехода 09 янв, 19:59, Общество Медведев уволил заместителя министра образования из команды Ливанова 09 янв, 19:56, Общество Аркадий Волож и Борис Минц купили гражданство Мальты 09 янв, 19:45, Общество Нетаньяху обвинил Иран в планах отправить в Сирию 100 тыс. боевиков 09 янв, 19:36, Политика CAS подтвердил получение от Мутко апелляции на отстранение от Олимпиад 09 янв, 19:35, Общество ЦИК проверит легитимность сбора подписей за Путина в Екатеринбурге 09 янв, 19:21, Политика «Газпром» пожаловался на «Почту России» из-за найденных на помойке писем 09 янв, 19:13, Бизнес
Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС
Бизнес, 09 янв, 23:23
0
Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС
Главгосэкспертиза России разрешила строительство первой плавучей атомной электростанции на Чукотке. Она должна стать самой северной АЭС в мире
ПАТЭC «Академик Ломоносов» (Фото: Росэнергоатом)

Как сообщает пресс-служба Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза), ведомство выдало положительное заключение на строительство плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в городе Певек (Чукотский автономный округ). Она должна стать самой северной атомной станцией в мире.

В сообщении ведомства указывается, что проектная документация плавучей АЭС соответствуют требованиям технических регламентов, а сметная стоимость проекта определена достоверно.

Как ранее сообщал агентству «РИА Новости» представитель «Росэнергоатома» (занимается финансированием проекта) Сергей Завьялов общая стоимость проекта составляет до 30 млрд руб. Около 22 миллиардов рублей составляет стоимость головного плавучего энергоблока, еще около 7 млрд — затраты на береговые сооружения.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» в соответствии с проектом должна быть введена в эксплуатацию к 2019 году. Ее задачей станет замена мощностей Билибинской АЭС. В соответствии с планами плавучая электростанция станет главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки.

Саму электростанцию конца 2000-х годов строили на территории ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Головной энергоблок спустили на воду еще в 2010 году.

В начале 2017 года запуск реактора на станции вызвал критику со стороны экологов, в том числе и организации «Гринпис Россия». Ее представители указывали, что ядерно-опасные работы в Санкт-Петербурге были запрещены еще в 1990-е годы. В Ростехнадзоре в ответ указали, что все работы проводились с неукоснительным соблюдением обязательных требований безопасности.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: АЭС , Чукотка
Главное
Вызвавший ярость Трампа стратег покинул Breitbart News Политика
Материалы по теме
На Украине из-за неисправности отключили энергоблок Хмельницкой АЭС Технологии и медиа
На Ростовской АЭС запущен ядерный реактор нового энергоблока Технологии и медиа
В Турции строящийся «Росатомом» проект АЭС «Аккую» получил льготы Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.