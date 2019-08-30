Первую в мире плавучую АЭС на Чукотке отдадут под охрану Росгвардии

Первую в мире плавучую АЭС на Чукотке отдадут под охрану Росгвардии

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В сентябре Росгвардия возьмет под охрану первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на Чукотке. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

«На сегодняшний день закончены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности», — заявил он.

Строительство «Академика Ломоносова» началось в 2007 году. Он отправился из Мурманска на место эксплуатации в город Певек в Чукотском автономном округе 23 августа. Энергоблок предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции.

Саму электростанцию с конца 2000-х годов строили на территории ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. Плавучая АЭС станет самой северной атомной станцией в России. Планируется, что она будет основным объектом жизнеобеспечения северной части Чукотки, а также заменит мощности Билибинской АЭС и Чукотской ТЭЦ. Проектная мощность установки составляет 70 МВт.