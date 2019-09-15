Ространснадзор начал проверку после аварии с автобусом под Ярославлем

Ространснадзор начал проверку после аварии с автобусом под Ярославлем

Ространснадзор начал проверку перевозчика АО «Ярославское автотранспортное предприятие» после аварии с участием грузовика и автобуса в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 14 сентября на 20-м км трассы Ярославль — Заячий холм — Иваново в Ярославской области грузовой автомобиль МАН выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии погибли восемь человек, еще 28 пассажиров автобуса, в том числе семилетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Областное управление СК завело уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим в аварии. Родственники погибших смогут получить по 1 млн руб., а пострадавшие — по 100 тыс. руб. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.