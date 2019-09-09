Три человека погибли в ДТП под Пензой

В Кузнецком районе Пензенской области три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП. Об этом сообщает PenzaNews со ссылкой на управление ГИБДД МВД России по региону.

По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — Mercedes-Benz и Lada Granta. В последнем помимо 33-летнего водителя находились два пассажира — женщина в возрасте 27 лет и пятилетняя девочка. Все они погибли на месте. Водитель автомобиля Mercedes-Benz был госпитализирован.

В настоящее время ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает издание.

Ранее в Чувашии внедорожник столкнулся со школьным автобусом, в результате чего пострадали водитель и двое детей. ДТП произошло около населенного пункта Малая Ерыкла. По предварительной версии, водитель внедорожника выехал на встречную полосу для обгона автобуса, из-за чего произошло столкновение и автобус съехал в кювет. В автобусе находились 22 человека, включая 20 детей. Водитель сломал руку, а дети в возрасте 12 и 15 лет получили ушибы. Всех их доставили в больницу.