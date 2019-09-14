СМИ сообщили об ударах саудитов по позициям хуситов после атак против НПЗ

Авиация военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене, передает телеканал Sky News Arabia.
По его информации, бомбардировкам подверглись расположения мятежников в граничащих с Саудовской Аравией провинциях Саада и Эль-Джауф в северной части Йемена.
Бомбардировки провели после нападения с использованием десяти дронов на крупные месторождения нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе, совершенного ранее 14 сентября. Одно из пострадавших сооружений — нефтеперерабатывающий завод, который компания называет крупнейшим в мире.
Ответственность за нападение взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». В своем заявлении они пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, входящей в коалицию, которая сражается против них в Йемене.