СМИ сообщили об ударах саудитов по позициям хуситов после атак против НПЗ

СМИ сообщили об ударах саудитов по позициям хуситов после атак против НПЗ

Авиация военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене, передает телеканал Sky News Arabia.

По его информации, бомбардировкам подверглись расположения мятежников в граничащих с Саудовской Аравией провинциях Саада и Эль-Джауф в северной части Йемена.

Бомбардировки провели после нападения с использованием десяти дронов на крупные месторождения нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе, совершенного ранее 14 сентября. Одно из пострадавших сооружений — нефтеперерабатывающий завод, который компания называет крупнейшим в мире.

Ответственность за нападение взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». В своем заявлении они пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, входящей в коалицию, которая сражается против них в Йемене.