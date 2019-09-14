Спикер крымского парламента посоветовал Зеленскому забыть о полуострове

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил президенту Владимиру Зеленскому узаконить госграницу без полуострова и Донбасса в составе Украины. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости».

«Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс, после того как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше», — подчеркнул Константинов.

Он отметил, что украинским властям пора забыть об этих территориях и узаконить новую реальную государственную границу страны без них. При этом, добавил глава крымского парламента, Киев обязан обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения.

Владимир Зеленский 13 сентября объявил, что у его команды есть идеи по возвращению Крыма. Украинский лидер заявил, что они будут бороться за полуостров, причем «не только словами».