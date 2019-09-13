В Совфеде назвали условие воссоединения Украины с Крымом

Украина окажется с Крымом в составе одного государства, только когда согласится стать частью России. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, передает «РИА Новости».

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России», — сказал он. Все остальное, считает сенатор, «сказки для избирателей».

Также он считает, что Украине уготована неизбежная интеграция с Россией. Самый реалистичный вариант развития событий, уверен сенатор, — объединение Украины с Россией «в союзное государство со стиранием границ».

Ранее в пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у его команды есть несколько идей и сценариев по возвращению Крыма и некоторые из них предполагают борьбу «не только словами». Он также отметил, что ждет встречи с президентом США Дональдом Трампом.