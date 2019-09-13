Поклонская посоветовала Зеленскому заняться дельфинотерапией в Крыму

Зампред комитета по международным делам Госдумы Наталья Поклонская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться йогой и дельфинотерапией, вместо того чтобы предпринимать попытки вернуть полуостров в состав Украины.

«Именно его [Зеленского] предшественники явились причиной и побудили нас к проведению референдума. Обольщаться ему на свой счет не стоит, у крымчан есть свой президент, как и у всей России, — это Владимир Владимирович Путин», — сказала Поклонская в разговоре с РБК.

Депутат напомнила, что полуостров вошел в состав России в 2014 году, до того как Зеленский и Дональд Трамп стали президентами.

«И совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются свои странами, тренируют свою выдержку, терпение и не лезут в дела других. Для этого есть масса способов успокоиться: йога, медитация, дельфинотерапия есть в Крыму, хорошие места могу показать и подсказать. Не им решать нашу судьбу», — добавила она.

Ранее Зеленский в ходе форума в Киеве рассказал, что у его команды есть несколько идей для возвращения полуострова. В частности, он отметил, что ждет встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы бороться за Крым «не только словами».