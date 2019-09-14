Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным

Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече. Об этом Зеленский сообщил журналистам в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Видео с украинским президентом опубликовало издание «Обозреватель».

Один из журналистов спросил Зеленского, что бы он сделал, оказавшись перед Путиным. Президент ответил, что у него «много всего есть, что сказать».

В конце августа президент Украины заявил, что договорился с Путиным о следующей встрече в «нормандском формате» (предполагает переговоры лидеров Франции, Германии, России и Украины по урегулированию ситуации на востоке Украины — РБК.). Только «глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров» российская и украинская сторона смогут договориться, считает Зеленский.

В середине июля между новым украинским президентом и российским лидером впервые прошел телефонный разговор. Еще один состоялся в августе. Последние телефонные переговоры прошли 7 сентября после обмена заключенными между Украиной и Россией. Как сообщал помощник президента Украины Андрей Ермак, беседа между лидерами стран прошла «на равных».