В Киеве раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что телефонные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой после состоявшегося обмена заключенными между странами прошли «на равных». Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

На вопрос, повышал ли кто-то из лидеров голос во время телефонных переговоров, Ермак ответил, что «если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение [заключенных]».

По его словам, все сложности обмена касались только юридических процедур. «Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено», — добавил Ермак.

7 сентября Путин и Зеленский по инициативе украинской стороны поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся между странами обмен заключенными. Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе и возможное проведение встречи в «нормандском формате» с Францией и Германией.

Ранее в тот же день между Москвой и Киевом состоялся обмен заключенными. Стороны передали друг другу по 35 граждан. На Украину в частности, вернулись моряки, задержанные в районе Керченского пролива осенью прошлого года, а также режиссер Олег Сенцов. В Россию в числе освобожденных отпустили руководителя украинского офиса «РИА Новости» Кирилла Вышинского и одного из главных свидетелей по делу о сбитом малайзийском самолете над Донбассом — Владимира Цемаха.