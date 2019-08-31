Зеленский заявил о договоренности по следующей встрече с Путиным

Зеленский заявил о договоренности по следующей встрече с Путиным

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились о личной встрече в «нормандском формате». Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1». Запись программы «100 дней президента» опубликована в Youtube.

«Это будет наша [с Путиным] в нормандском формате личная встреча», — сказал Зеленский, добавив, украинская сторона запланировала такие переговоры.

Он отметил, что для работы в «минском формате» (Минские соглашения) президентам нужно встретиться в «нормандском» (который предполагает переговоры лидеров Франции, Германии, России и Украины по урегулированию ситуации на востоке Украины — РБК.).

По мнению Зеленского, «только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров» российская и украинская сторона смогут договориться. Как сказал Зеленскому Путин, раньше между государствами «были такие отношения, что о каких-то встречах говорить нельзя».