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Политика ,  
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WSJ узнала слова Трампа на саммите G7 о его «любимом диктаторе»

Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большая семерка» (G7), состоявшегося во французском городе Биарриц, назвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В частности, как пишет издание, в преддверии встречи американских и египетских чиновников президент США произнес фразу: «Где мой любимый диктатор?». Находящиеся в тот момент в зале несколько человек подтвердили изданию, что слышали, как из уст Трампа прозвучал соответствующий вопрос. Собеседники издания утверждают, что президент таким образом мог пошутить. В зале, где присутствовали чиновники, после вопроса Трампа повисла напряженная тишина, пишет издание. 

О том, слышал ли реплику Трампа сам президент Египта, неизвестно. В Белом доме отказались комментировать данную ситуацию. Получить комментарии египетских чиновников газете также не удалось. 

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Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж

Саммит G7 проходил в Биаррице с 24 по 26 августа. Ранее Трамп предложил провести следующий саммит G7 в Майами на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Doral. Кроме того, американский президент допустил, что может пригласить на следующий саммит в качестве гостя президента России Владимира Путина.

Теги: Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, G7
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