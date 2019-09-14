Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Умер американский певец Эдди Мани Общество, 01:07 Родственник экс-лидера Зимбабве Мугабе назвал место его похорон Политика, 00:30 Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Москвы и Киева Политика, 13 сен, 23:54 СМИ сообщили о введении Анастасии Заворотнюк в медикаментозную кому Общество, 13 сен, 23:30 Эрдоган заявил об искренности России в вопросе поставок С-400 Политика, 13 сен, 23:19 Супруга Зеленского заявила о пришедшем для нее времени действовать Политика, 13 сен, 22:49 В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян Технологии и медиа, 13 сен, 22:34 В Goldman Sachs спрогнозировали падение акций Apple на четверть Бизнес, 13 сен, 22:31 «Вечерний Ургант» анонсировал рассказ Собчак и Богомолова об их свадьбе Общество, 13 сен, 22:27 «Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 13 сен, 22:19 Эрдоган анонсировал саммит по сирийскому Идлибу в начале октября Политика, 13 сен, 22:11 Против Олимпийского комитета США начали расследование о домогательствах Спорт, 13 сен, 22:03 ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни Общество, 13 сен, 21:38 «Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт Бизнес, 13 сен, 21:33
Политика ,  
0 
Родственник экс-лидера Зимбабве Мугабе назвал место его похорон

Бывшего президента Роберта Мугабе похоронят на национальном кладбище в городе Харар в середине октября текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление племянника экс-президента страны Лео Мугабе.

Он подтвердил, что родственники бывшего лидера Зимбабве в ходе встречи с вождями его племени и  руководством страны приняли решение предать земле тело Мугабе примерно через 30 дней. Специальная торжественная церемония в память об умершем экс-президенте должна пройти на кладбище под названием «Акр национальных героев», однако захоронение не состоится.

В свою очередь южноафриканская радиостанция SABC News сообщает, что церемония прощания с бывшим лидером Зимбабве пройдет на Национальном спортивном стадионе в Хараре в субботу, 14 сентября.

Роберт Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посмертно присвоил ему звание национального героя.

Фотогалерея 
Люди в Зимбабве вышли праздновать отставку Мугабе. Фотогалерея

Мугабе возглавлял Зимбабве с 1980 года. В конце ноября 2017 года он ушел в отставку через день после того, как парламент страны инициировал процедуру импичмента. Это произошло на фоне политического кризиса из-за проводимых Мугабе чисток в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». После отстранения Мугабе в Зимбабве произошел военный переворот. Страну возглавил ранее занимавший должность вице-президента Эммерсон Мнангагва.

Теги: Зимбабве, Роберт Мугабе
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-лидера Зимбабве Мугабе
Политика
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter