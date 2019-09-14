Родственник экс-лидера Зимбабве Мугабе назвал место его похорон

Бывшего президента Роберта Мугабе похоронят на национальном кладбище в городе Харар в середине октября текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление племянника экс-президента страны Лео Мугабе.

Он подтвердил, что родственники бывшего лидера Зимбабве в ходе встречи с вождями его племени и руководством страны приняли решение предать земле тело Мугабе примерно через 30 дней. Специальная торжественная церемония в память об умершем экс-президенте должна пройти на кладбище под названием «Акр национальных героев», однако захоронение не состоится.

В свою очередь южноафриканская радиостанция SABC News сообщает, что церемония прощания с бывшим лидером Зимбабве пройдет на Национальном спортивном стадионе в Хараре в субботу, 14 сентября.

Роберт Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посмертно присвоил ему звание национального героя.