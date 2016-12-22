В Зимбабве парламент начал заседание по импичменту Мугабе

Парламент Зимбабве начал заседание, посвященное вопросу объявления импичмента главе страны Роберту Мугабе. Об этом сообщает Reuters.
Фотография, показывающая зал, где заседает парламент перед началом обсуждения в своем Twitter опубликовала правящая партия ZANU-PF.
Cпикер парламента Якоб Муденда официально заявил, что предложение об отстранении президента от поста было внесено на рассмотрение депутатов. Официальный старт процесса импичмента 93-летнего президента должен пройти в одном из конференц-центров, на совместном собрании обеих палат парламента. Как поясняет местное издание Herald, зал парламента слишком мал, чтобы вместить всех 350 участников совместного заседания Сената и Национального собрания.
Одновременно стало известно, что Мугабе утром созвать совещание кабинета министров. Члены правительства, как пишет Herald, «с пренебрежением» отнеслись к требованию президента и отказались посетить совещание с его участием.
Решение о начале импичмента было принято после того, как Мугабе отказался добровольно покинуть свой пост, который он занимает 37 лет. В то же время Мугабе остается отстраненным от власти из-за действий военных, которые поместили его под домашний арест.
Накануне был опубликован проект резолюции об импичменте Мугабе. В числе претензий, которые были предъявлены ему оппонентами — нарушение конституции, экономическая стагнация страны и неспособность «физически и умственно» руководить государством.
1. В мае 2000 года Роберт Мугабе своим указом разрешил экспроприацию земель белых фермеров, объяснив это борьбой с колониализмом. Начался так называемый черный передел. Под реквизицию попала 3041 ферма общей площадью 5 млн га, во время которой были убиты 60 белых фермеров, большинство бывших владельцев земли уехали из страны. Работу потеряли 835 тыс. местных жителей, предприятия стали закрываться. В Зимбабве резко упало производство: в 2001 году спад в обрабатывающей промышленности составил 10,1%. ВВП с $7,4 млрд в 2000 году снизился до $3,4 млрд в 2005-м.
2. В 1985 году у 61-летнего женатого Мугабе появилась 20-летняя замужняя секретарша Грейс Маруфу. Но вся страна знала, что они любовники. Впоследствии Маруфу развелась. В 1992 году умерла супруга Мугабе. В 1996 году президент женился на бывшей секретарше. В 2008 году на Wikileaks были выложены документы, где посол США в Зимбабве выдвигает обвинения в коррупции против Мугабе. Жена президента упоминается в схеме незаконного сбора доходов с алмазных рудников. Влияние Грейс Мугабе в Зимбабве таково, что ее считали основным претендентом на пост президента после смерти мужа.
3. В 2005 году в Зимбабве стартовал проект по ликвидации трущоб. Согласно докладу ООН, за год 700 тыс. человек остались без крова. Основным мотивом избавления от трущоб называется желание Мугабе отомстить их жителям за поддержку оппозиционеров.
4. В 2002 году МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе. В страну перестали поступать иностранные инвестиции. Попытки регулировать экономику Зимбабве с помощью военных и замораживания цен привели к гиперинфляции: к началу 2008 года она составила 100 580%, в январе 2009 года достигла 321 000 000%. Была введена в оборот купюра в $100 трлн (максимальный номинал, выпущенный в стране).
5. В Зимбабве воздвигнуты два памятника президенту Мугабе, оба он открыл сам 9 сентября 2016 года. Одна из работ — 3,8-метровая статуя местного скульптора Доминика Бенхура.