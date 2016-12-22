В Зимбабве парламент начал заседание по импичменту Мугабе

Парламент Зимбабве начал заседание, посвященное вопросу объявления импичмента главе страны Роберту Мугабе. Об этом сообщает Reuters.

Фотография, показывающая зал, где заседает парламент перед началом обсуждения в своем Twitter опубликовала правящая партия ZANU-PF.

Cпикер парламента Якоб Муденда официально заявил, что предложение об отстранении президента от поста было внесено на рассмотрение депутатов. Официальный старт процесса импичмента 93-летнего президента должен пройти в одном из конференц-центров, на совместном собрании обеих палат парламента. Как поясняет местное издание Herald, зал парламента слишком мал, чтобы вместить всех 350 участников совместного заседания Сената и Национального собрания.

Одновременно стало известно, что Мугабе утром созвать совещание кабинета министров. Члены правительства, как пишет Herald, «с пренебрежением» отнеслись к требованию президента и отказались посетить совещание с его участием.

Решение о начале импичмента было принято после того, как Мугабе отказался добровольно покинуть свой пост, который он занимает 37 лет. В то же время Мугабе остается отстраненным от власти из-за действий военных, которые поместили его под домашний арест.

Накануне был опубликован проект резолюции об импичменте Мугабе. В числе претензий, которые были предъявлены ему оппонентами — нарушение конституции, экономическая стагнация страны и неспособность «физически и умственно» руководить государством.