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Alibaba $225 (+26,99%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Роберт Мугабе посмертно стал национальным героем Зимбабве

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посмертно присвоил бывшему главе государства Роберту Мугабе звание национального героя, передает Reuters.

Утром 6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет после болезни. Мнангагва назвал его «иконой освобождения» и панафриканцем, посвятившим свою жизнь свободе и расширению прав и возможностей своего народа.

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Мугабе был президентом Зимбабве с 1980 года, он ушел в отставку в конце ноября 2017 года, спустя день после того, как парламент инициировал процедуру импичмента. Это произошло на фоне политического кризиса из-за проводимых Мугабе чисток в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Отстранение Мугабе от власти привело к военному перевороту, новым главой государства стал Мнангагва, ранее занимавший должность вице-президента.

Теги: Зимбабве, Роберт Мугабе
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