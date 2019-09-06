Роберт Мугабе посмертно стал национальным героем Зимбабве

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посмертно присвоил бывшему главе государства Роберту Мугабе звание национального героя, передает Reuters.

Утром 6 сентября стало известно, что Мугабе скончался в возрасте 95 лет после болезни. Мнангагва назвал его «иконой освобождения» и панафриканцем, посвятившим свою жизнь свободе и расширению прав и возможностей своего народа.

Мугабе был президентом Зимбабве с 1980 года, он ушел в отставку в конце ноября 2017 года, спустя день после того, как парламент инициировал процедуру импичмента. Это произошло на фоне политического кризиса из-за проводимых Мугабе чисток в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Отстранение Мугабе от власти привело к военному перевороту, новым главой государства стал Мнангагва, ранее занимавший должность вице-президента.