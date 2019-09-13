В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян

Социальная сеть Facebook признала ошибочной блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Об этом «РИА Новости» (входит в «Россию сегодня») сообщили в компании.

В пресс-службе Facebook пояснили, что нормы сообщества предусматривают удаление нарушающего их контента. За повторные нарушения правил соцсети предусмотрено удаление страницы.

«Однако, если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае», — уточнили в компании.

Накануне, 12 сентября, Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook. «Нет, никаких догадок. Ни объяснений, ни уведомлений. Забанили, и все», — поясняла она РБК. Телеканал RT в своем Telegram-канале заявил, что главного редактора заблокировали в соцсети на три дня «за нарушение стандартов общественности».