Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook

Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook. Об этом она написала в Twitter.

«Меня забанили на Facebook. За что, почему — выясняем», — написала она.

«Нет, никаких догадок. Ни объяснений, ни уведомлений. Забанили, и все», — пояснила Симоньян в разговоре с РБК.

Телеканал RT в своем Telegram-канале сообщил, что главного редактора заблокировали на три дня «за нарушение стандартов общественности».