Общество , 12 сен, 19:19
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Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook. Об этом она написала в Twitter.
«Меня забанили на Facebook. За что, почему — выясняем», — написала она.
«Нет, никаких догадок. Ни объяснений, ни уведомлений. Забанили, и все», — пояснила Симоньян в разговоре с РБК.
Телеканал RT в своем Telegram-канале сообщил, что главного редактора заблокировали на три дня «за нарушение стандартов общественности».