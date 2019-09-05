Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

Депутат Наталья Поклонская сообщила на своей странице «ВКонтакте», что ее аккаунт в Facebook временно заблокировали за нарушение правил сети. Поводом стала публикация в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко.

«Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти Главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней. С таким политически заангажированным подходом и «странной» цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества — «никаких правил», — написала Поклонская. К сообщению она прикрепила скриншот уведомления от администрации соцсети Facebook.

Аналогичный пост памяти Захарченко Поклонская опубликовала в день его гибели, 31 августа, во «ВКонтакте». «Сегодня трагическая годовщина гибели легендарного командира Александра Захарченко. Вечная память и народная любовь навсегда останутся с ним!» — так она подписала его фотографию.

«Связываю это с избирательной политической «цензурой» и бессилием, никогда не жаловалась и не буду», — заявила РБК Поклонская, отвечая на вопрос, намерена ли жаловаться на решение соцсети.

РБК направил запрос в пресс-службу социальной сети Facebook.