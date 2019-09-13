Представитель Заворотнюк опроверг сообщения о ее госпитализации

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил «РИА Новости», что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Заворотнюк находится в реанимации в одной из московских больниц в тяжелом состоянии.

По его данным, актриса оказалась в больнице более двух недель назад, после того как вернулась из Польши, где прошла безрезультатный курс лечения.

Super со ссылкой на источники сообщил, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. По данным издания, опухоль неоперабельна. В августе StarHit сообщал, что у 48-летней актрисы после рождения третьего ребенка диагностировали рак мозга.