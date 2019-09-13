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Представитель Заворотнюк опроверг сообщения о ее госпитализации

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил «РИА Новости», что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Заворотнюк находится в реанимации в одной из московских больниц в тяжелом состоянии.

Общество
СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк

По его данным, актриса оказалась в больнице более двух недель назад, после того как вернулась из Польши, где прошла безрезультатный курс лечения.

Super со ссылкой на источники сообщил, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. По данным издания, опухоль неоперабельна. В августе StarHit сообщал, что у 48-летней актрисы после рождения третьего ребенка диагностировали рак мозга.

Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. Известность ей принес сериал «Моя прекрасная няня». Помимо актерской деятельности, также вела несколько программ на телевидении.

Теги: актриса, госпитализация
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СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк
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