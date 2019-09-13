СК возбудил уголовное дело из-за махинаций с деньгами пенсионеров

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц) по итогам доследственной проверки о махинациях коммерческой фирмы с деньгами пенсионеров.

В сообщении СК указывается, что лица из числа сотрудников и руководителей ООО ПФК «СоцАгроФинанс» и ООО «КФХ и партнеры» заключили инвестиционные договоры с гражданами, «не намереваясь впоследствии выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками, по возврату их денежных средств».

В рамках расследования уголовного дела СК проводит обыски и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, организаторов и участников мошеннической схемы, а также всех пострадавших.