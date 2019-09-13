СМИ узнали о деле о мошенничестве с пенсионными деньгами 500 тыс. россиян

СМИ узнали о деле о мошенничестве с пенсионными деньгами 500 тыс. россиян

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями 500 тыс. россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, злоумышленники перевели накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН», а также в «ВТБ Пенсионный фонд». Отмечается, что ущерб мог составить миллиарды рублей.

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