Главу Евпатории заподозрили в махинациях с землей с ущербом в 35 млн руб.

Главу Евпатории заподозрили в махинациях с землей с ущербом в 35 млн руб.

Задержанный глава администрации Евпатории Андрей Филонов подозревается в махинациях с земельными участками общей площадью 14 га, ущерб оценивается в 35 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму.

По данным УФСБ, по указанию чиновника был незаконно изменен вид разрешенного использования ряда земельных участков общей площадью около 14 га, которые находились в муниципальной собственности. Это было сделано для сдачи их в аренду по заниженной стоимости. «В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 млн руб.», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в отношении Филонова возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дома и на рабочем месте у него прошли обыски. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя дело против Филонова, заявил, что «неприкасаемых нет».

Главой администрации Евпатории Филонов стал в 2014-м, тогда же его назначили советником главы Крыма по курортам и туризму.

