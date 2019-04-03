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Главу Евпатории заподозрили в махинациях с землей с ущербом в 35 млн руб.

Задержанный глава администрации Евпатории Андрей Филонов подозревается в махинациях с земельными участками общей площадью 14 га, ущерб оценивается в 35 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму.

По данным УФСБ, по указанию чиновника был незаконно изменен вид разрешенного использования ряда земельных участков общей площадью около 14 га, которые находились в муниципальной собственности.  Это было сделано для сдачи их в аренду по заниженной стоимости. «В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 млн руб.», — сообщили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что в отношении Филонова возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дома и на рабочем месте у него прошли обыски. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя дело против Филонова, заявил, что «неприкасаемых нет». 

Главой администрации Евпатории Филонов стал в 2014-м, тогда же его назначили советником главы Крыма по курортам и туризму.
 

Теги: Крым, Евпатория, махинации
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