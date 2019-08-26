«Первый канал» объявил имена наставников в новом сезоне «Голоса»

«Первый канал» отобрал наставников для нового сезона шоу «Голос», говорится в поступившем в РБК релизе телеканала. В их число вошли Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

«По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа. Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом», — пояснил выбор продюсер шоу Юрий Аксюта.

В пресс-службе «Первого канала» отметили, что на участие в конкурсе поступили тысячи заявок, на закрытые кастинги прошли только 700 человек, и из них лишь 120 человек попали в этап «слепых прослушиваний». Съемки нового сезона проекта «Голос» стартуют 27 августа.

Сейчас «Первый канал» реализует три проекта «Голос»: помимо обычного формата это шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+». Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+», как стало известно на прошлой неделе, стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.