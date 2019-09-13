Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины

Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома. Об этом сообщает телеканал ТСН.
За это решение проголосовал 341 депутат. Всего с должностей уволили 16 членов ЦИК.
Представление президента опубликовал депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. В нем Зеленский заявлял, что Центризбирком во время внеочередных выборов в Раду неоднократно проявлял недостаточную взвешенность и политическую предвзятость. В документе отмечается, что суды отменили более чем 20 постановлений ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в депутаты.
Депутат от фракции партии президента «Слуга народа» Алина Загоруйко отмечала, что представление поступило в Раду 9 сентября. Тогда документ направили в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.