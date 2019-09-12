Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным для операций в Сирии

Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным для операций в Сирии

Прямой контакт с президентом Путиным помог России и Израилю избежать столкновения между ВВС двух стран в Сирии, рассказал Биньямин Нетаньяху. Свои отношения с российским президентом премьер назвал основанными на уважении

Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Из-за противоречия в задачах российских и израильских ВВС между ними могли быть столкновения в Сирии, но этого удалось избежать благодаря тесным связям лидеров двух стран. Об этом в интервью РБК рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Прямой контакт с президентом Путиным, по словам Нетаньяху, представляет огромную ценность.

«Именно это позволило предотвратить столкновение, откровенно говоря — почти неизбежное, — из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии. Это если мы говорим о негативных ситуациях. Но есть и положительные моменты, в частности развитие взаимовыгодных экономических связей», — сообщил Нетаньяху. Тесная координация позволила нейтрализовать возможные негативные последствия, продолжил израильский премьер. «Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», — охарактеризовал собеседник сложившийся диалог с российским президентом.

Очередная встреча Нетаньяху и Путина состоится в четверг, 12 сентября, когда глава правительства Израиля приедет на переговоры в Сочи.

Основой дружбы с Путиным, по словам Нетаньяху, являются взаимное уважение и уважение израильского премьера к огромному вкладу народов бывшего Советского Союзу в победу над нацизмом. «Я бесконечно это уважаю. Я против новомодных течений, отрицающих тот вклад», — заявил Нетаньяху.