Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
Глава Минкомсвязи вынесет на госкомиссию вопрос о передаче частот для 5G Технологии и медиа, 00:50 МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами Политика, 00:22 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 00:06 Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным для операций в Сирии Политика, 00:03 Нетаньяху — РБК: «Я говорю Путину ровно то, что говорю сейчас вам» Политика, 00:01 Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение по списку «олигархов» Бизнес, 11 сен, 23:57 Apple снизила цены на старые модели iPhone в России Технологии и медиа, 11 сен, 23:52 К Соболь и Албурову подали пять новых исков Политика, 11 сен, 23:42 CNBC получил данные разведки США про неудачные испытания «Буревестников» Политика, 11 сен, 23:23 Промсвязьбанк подал иск против Technoserv Distribution почти на ₽3,4 млрд Финансы, 11 сен, 23:14 СМИ сообщили о гибели российского туриста на Пхукете Общество, 11 сен, 23:02 Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа Экономика, 11 сен, 22:59 На сайтах объявлений начали продавать места в очередях за новыми iPhone Технологии и медиа, 11 сен, 22:34 «Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией Политика, 11 сен, 22:26
Политика ,  
0 
Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным для операций в Сирии
Прямой контакт с президентом Путиным помог России и Израилю избежать столкновения между ВВС двух стран в Сирии, рассказал Биньямин Нетаньяху. Свои отношения с российским президентом премьер назвал основанными на уважении
Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Из-за противоречия в задачах российских и израильских ВВС между ними могли быть столкновения в Сирии, но этого удалось избежать благодаря тесным связям лидеров двух стран. Об этом в интервью РБК рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Прямой контакт с президентом Путиным, по словам Нетаньяху, представляет огромную ценность.

Политика
Нетаньяху — РБК: «Я говорю Путину ровно то, что говорю сейчас вам»

«Именно это позволило предотвратить столкновение, откровенно говоря — почти неизбежное, — из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии. Это если мы говорим о негативных ситуациях. Но есть и положительные моменты, в частности развитие взаимовыгодных экономических связей», — сообщил Нетаньяху. Тесная координация позволила нейтрализовать возможные негативные последствия, продолжил израильский премьер. «Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», — охарактеризовал собеседник сложившийся диалог с российским президентом.

Очередная встреча Нетаньяху и Путина состоится в четверг, 12 сентября, когда глава правительства Израиля приедет на переговоры в Сочи.

Основой дружбы с Путиным, по словам Нетаньяху, являются взаимное уважение и уважение израильского премьера к огромному вкладу народов бывшего Советского Союзу в победу над нацизмом. «Я бесконечно это уважаю. Я против новомодных течений, отрицающих тот вклад», — заявил Нетаньяху.

Россия проводит операцию в Сирии в поддержку борьбы режима Башара Асада с терроризмом с 2015 года. Израильские ВВС регулярно наносят удары по сирийской территории, целью которых являются военные объекты, используемые Ираном. Иерусалим последовательно критикует расширение влияния Ирана в регионе, в частности в Сирии, и поддержку, которую Тегеран оказывает движению «Хезболла».

Политика
Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20

В сентябре 2018 года в Сирии был сбит российский самолет Ил-20, погибли 15 российских военнослужащих. Самолет сбил комплекс С-200 сирийской ПВО около провинции Латакия, но в Минобороны России тогда заявили, что виновен Израиль, потому что его ВВС подставили воздушное судно под удар. Этот инцидент вызвал резкую реакцию в Москве, но дипломатический кризис было преодолен. В октябре того же года Путин и Нетаньяху провели краткую беседу в Париже, а в начале этого года встретились в Москве.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, визит, Владимир Путин
Материалы по теме
Израиль нанес ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
Израиль начал наносить удары по Ливану после обстрелов своей территории
Политика
Правящая израильская партия «Ликуд» повесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter