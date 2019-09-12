Орешкин пообещал россиянам рост доходов во второй половине года

Орешкин пообещал россиянам рост доходов во второй половине года

Минэкономразвития ожидает, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года. Об этом в интервью РБК рассказал глава ведомства Максим Орешкин.

«Мы ожидаем от второго полугодия положительных значений, которые позволят среднегодовую цифру исправить», — заявил он. По словам Орешкина, прогнозируемый рост в 2020 году — 1,5%.

Министр отметил, что без роста доходов населения невозможна устойчивая модель роста экономики. «А чтобы росли доходы населения, должен расти спрос на труд, а рост спроса на труд связан с инвестиционной активностью», — отметил он.

В первом полугодии текущего года, согласно данным Росстата, реальные доходы россиян снизились на 1,3%. По пересмотренному прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году реальные располагаемые доходы увеличатся на 0,1% — по сравнению с 1% ранее. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала эту динамику неудовлетворительной и отметила, что проблема низкого роста доходов должна решаться за счет «устойчивого экoномического роста».