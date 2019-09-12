Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным

Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным

На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы будем бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов», — сказал он.

По его словам, сейчас Киев готовится к встрече в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) и разрабатывает план выполнения минских соглашений с четкими сроками. «Я верю, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей», — добавил Зеленский.

В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может пройти в сентябре. Эту идею также поддержали в Кремле.

9 сентября министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев готов к встрече в этом формате до конца месяца. Точная дата переговоров пока неизвестна.