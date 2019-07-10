В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины

В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины

В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на сайте парламента.

Документ предусматривает внесение поправок в ст. 110 УК «О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Авторами инициативы выступили спикер рады Андрей Парубий, а также депутаты Виктория Сюмар («Народный фронт») и Мария Ионова («Европейская солидарность»).

Согласно законопроекту за «умышленное непризнание» принадлежности Крыма, города Севастополя и Донбасса украинскими территориями следует наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

Действующее законодательство в сфере запрета посягательства на территориальную целостность Украины соответствует международным стандартам, однако «ненадлежащим образом» применяется в судах, говорится в пояснительной записке.