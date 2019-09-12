«Трезвая Россия» предложила Медведеву запретить электронные сигареты

«Трезвая Россия» написала обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой запретить продажу электронных сигарет. Копия письма есть в распоряжении РБК.

Общественная организация просит главу правительства ввести годовой мораторий на продажу электронных сигарет и провести их полную экспертизу.

В письме отмечается, что «электронные средства по доставке никотина» популярны среди молодежи, однако распространяются на рынке без должного контроля. Его составители также обращают внимание, что отечественное законодательство никак не регулирует вопрос употребления вейпов в общественном пространстве, несмотря на зафиксированные случаи смерти от курения электронных сигарет. Кроме того, те, кто их использует, подвергают опасности здоровье других граждан, указывают авторы письма.

Ранее Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье. Как отметил замминистра Олег Салагай, в последнее время появляются все новые данные о том, что электронные сигареты могут являться причиной серьезных заболеваний легких.

В сентябре администрация президента США сообщила о планах ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали три случая смерти от легочных заболеваний, вызванных электронными сигаретами.