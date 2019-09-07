В США зафиксировали три случая гибели от курения электронных сигарет

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране три случая смерти легочными заболеваниями, вызванными курением электронной сигареты в американском штате Индиана. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Как подтвердили представители минздрава, в настоящее время в стране ведется расследование обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. На прошлой неделе этот показатель составлял 215 человек в 25 штатах. О каких именно заболеваниях идет речь, не сообщается.

В конце августа от курения электронной сигареты умер житель штата Иллинойс. Ранее он был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа, после чего скончался. Как впоследствии подтвердили в департаменте общественного здравоохранения штата, эта гибель стала первым зарегистрированным случаем смерти от электронной сигареты в штате.

4 сентября власти штата Мичиган решили запретить продавать ароматизированные электронные сигареты.