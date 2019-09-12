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Зеленский отправил главу внешней разведки в СБУ на борьбу с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста главы Службы внешней разведки и назначил его на должность замглавы Службы безопасности Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента страны.

На новой должности Бухарев будет руководить Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

На должность руководителя департамента контрразведки СБУ Зеленский назначил Александра Руснака. Кроме того, президент в ходе кадровых перестановок также назначил новых начальников управления СБУ в Харьковской, Черновицкой, Николаевской Запорожской областях.

Зеленский после вступления в должность уволил 15 глав регионов Украины, в частности Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой администрации и 11 послов Украины в 20 странах.

Теги: Владимир Зеленский, СБУ
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