Куренной объяснил отправку заключенных в башню «Бутырки» их просьбой

Двое заключенных московского СИЗО № 2 «Бутырка», обнаруженных правозащитниками в камере считавшейся ранее неэксплуатируемой старинной башни, были переведены туда по их собственной просьбе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной в ходе выступления в программе интернет-канала Генпрокуратуры «Эфир».

«Они не уживались со своими сокамерниками по разным причинам, в том числе и в связи с особенностями психического здоровья, а также по статьям, по которым они обвиняются. Между собой у них контакт наладился. Так что это не какая-то воспитательная мера, карательная, это была превентивная мера по их просьбе, направленная на недопущение возможных беспорядков», — передает слова представителя Генпрокуратуры ТАСС,

Он также отметил, что проведенная проверка сочла состояние камеры в старинной башне удовлетворительным. Башня, по словам Куренного, не является заброшенной, и по возрасту примерно соответствует основным постройкам «Бутырки». «По большому счету, камера оборудована всем. Максимум недочетов, которые мои коллеги выявили, — это небольшое несоответствие по площади», — пояснил Куренной.

11 сентября стало известно, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии обнаружили в камере в одной из старинных башен на территории «Бутырки» двух заключенных. Члены московской Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что площадь камеры, в которой сидят заключенные, не превышает 4 кв. м, там есть двухъярусная кровать, напротив нее — напольный унитаз, а из смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода.