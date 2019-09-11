Члены ОНК нашли двух арестантов в закрытых башнях «Бутырки»

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО №2 «Бутырка», которая ранее считалась правозащитниками неэксплуатируемой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, на территории СИЗО есть четыре старинные башни. В одной из них сидел еще Емельян Пугачев, там сейчас располагается музей, а три остальные несколько лет назад закрыли.

«При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое», — рассказал Мельников.

Площадь камеры, в которой сидят заключенные, не превышает 4 кв. м, там есть двухъярусная кровать, напротив нее — напольный унитаз, а из смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода.

«Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно», — добавил он.