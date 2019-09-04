В штате Мичиган запретили продажу ароматизированных электронных сигарет

Мичиган стал первым штатом США, запретившим продажу ароматизированных электронных сигарет. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Гретхен Уитмер.

По ее словам, производители выпускают электронные сигареты со вкусом конфет, чтобы «посадить детей на никотин», вводя в заблуждение словами о безопасности таких продуктов. «Мой главный приоритет на посту губернатора — защитить наших детей», — сказала Уитмер, добавив, что с этого момента «безответственным и лживым» методам пришел конец.

Как отмечает The Washington Post, запрет на розничные и онлайн-продажи вступает в силу немедленно и распространяется на электронные сигареты со сладкими, фруктовыми и мятными вкусами.

Закон о введении запрета на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и других нетрадиционных никотиновых продуктов Уитмер подписала еще 4 июня, отмечается на ее сайте. Тогда она раскритиковала правительство за недостаточные меры по защите детей, отметив, что маркетинг, упаковка и вкус электронных сигарет становятся приманкой для формирования «новых никотинозависимых».

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2018 году более 3,6 млн американских школьников курили электронные сигареты за последние 30 дней до момента опроса, из них 4,9% — ученики средней школы, 20,8% — старшей. Согласно исследованию Американской медицинской ассоциации, которое цитирует The Washington Post, около 80% детей, которые употребляли табачные изделия, выбирали сигареты со вкусом мультифруктов, шоколада или арбуза.