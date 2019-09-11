Израиль нанес ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Две ракеты были выпущены по территории Израиля из сектора Газа. В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям движения ХАМАС, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.

Израильские военно-воздушные силы атаковали 15 целей в секторе Газа, в том числе оружейные заводы и наступательный туннель, принадлежащий ХАМАС, говорится в сообщении.

«Израильская армия продолжит противодействовать попыткам навредить гражданскому населению страны и считает террористическую организацию [ХАМАС] ответственной за то, что происходит внутри и за пределами сектора Газа», — заявили в Армии Израиля, передает The Jerusalem Post.

6 сентября на границе с Израилем прошла демонстрация «Марш возвращения», во время которой были убиты два палестинских подростка. Еще 70 протестующих пострадали, 38 из них доставили в больницы с огнестрельными ранениями. Палестинцы выступают за снятие блокады сектора, которая длится более 12 лет.

Сектор Газа, подконтрольный ХАМАС, регулярно обменивается с Израилем ракетными ударами. В конце августа из сектора Газа по территории Израиля выпустили три ракеты, две из них перехватила система воздушной обороны «Железный купол». Ответные удары по сектору Газа Израиль выпускал 7 и 8 сентября.