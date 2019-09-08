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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла несколько ответных ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте израильской армии.  

В субботу, 7 сентября, палестинцы запустили дрон из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство, повредившее один из армейских автомобилей в районе разделительного забора. 

«В ответ мы поразили несколько целей движения ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных соединения в Газе. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС», — говорится в сообщении.    

6 сентября на границе с Израилем прошла демонстрация, во время которой были убиты двоих палестинских подростков. Еще 70 протестующих получили ранения, 38 из них доставили в больницы с огнестрельными ранениями. 

В конце августа из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, две из них удалось перехватить системой воздушной обороны «Железный купол». Третья ракета приземлилась возле шоссе 34 на юге Израиля.  

Теги: Израиль, беспилотник, сектор Газа, Палестина, ХАМАС
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