Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла несколько ответных ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте израильской армии.

В субботу, 7 сентября, палестинцы запустили дрон из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство, повредившее один из армейских автомобилей в районе разделительного забора.

«В ответ мы поразили несколько целей движения ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных соединения в Газе. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС», — говорится в сообщении.

6 сентября на границе с Израилем прошла демонстрация, во время которой были убиты двоих палестинских подростков. Еще 70 протестующих получили ранения, 38 из них доставили в больницы с огнестрельными ранениями.