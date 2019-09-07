Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Пять ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа. В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.

Как уточняет газета Haaretz, одна ракета упала на открытой местности за пределами города Сдерот. В результате падения снарядов произошло возгорание. Данных о погибших не поступало.

6 сентября на границе с Израилем прошла демонстрация под названием «Марш возвращения», во время которой убили двоих палестинских подростков 14 и 17 лет. Еще 70 протестующих получили ранения, 38 из них доставили в больницы с огнестрельными ранениями. Палестинцы выступают за снятие блокады сектора, которая длится более 12 лет.

Сектор Газа, подконтрольный ХАМАС, регулярно обменивается с Израилем ракетными ударами. Так в конце августа из сектора Газа по территории Израиля выпустили три ракеты, две из них были перехвачены системой воздушной обороны «Железный купол».