Актеру Мамонову проведут вторую операцию на сердце в четверг

Врачи проведут операцию перенесшему инсульт актеру Петру Мамонову в четверг, 12 сентября. Об этом сообщается на странице артиста в Facebook.

«12 сентября у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него», — говорится в сообщении.

В конце августа супруга актера и музыканта Ольга Мамонова сообщила РБК, что артист попал в реанимацию с инфарктом миокарда. В связи с этим все его ближайшие выступления отменили.

Впоследствии Мамонову сделали операцию. Врачи оценивали его состояние как стабильное. В начале сентября жена актера Ольга отмечала, что его выписали из больницы, однако ему проведут вторую операцию. «У нас через две с половиной недели вторая операция, чувствует он себя неважно после инфаркта», — сказала она РБК.