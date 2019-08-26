Мамонов сообщил о своем состоянии после пережитого инфаркта

Музыкант и актер Петр Мамонов чувствует себя лучше после пережитого инфаркта, однако пока по-прежнему находится в больнице. Об этом он сообщил телеканалу «360».

«Будем лечиться. Ничего очень страшного нет», — заявил он. Актер добавил, что пережитый инфаркт был «не очень обширным».

В субботу, 24 августа, актера госпитализировали в кардиологическое отделение №15 московской Городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова с инфарктом миокарда. Накануне, 25 августа, жена музыканта Ольга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии. Она подтвердила, что все ближайшие концерты Мамонова отменены до его выздоровления.

Петр Мамонов — российский актер, поэт, музыкант, основатель и лидер группы «Звуки Му». Он также получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Игла», «Остров», «Царь» и других.