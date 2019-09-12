МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Посла вызвали в министерство. «Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Чешская сторона подготовит официальное заявление. В МИД Украины отметили, что будут и в будущем «решительно реагировать» на попытки поставить под сомнение целостность и суверенитет страны.

Ранее в сентябре газета Denik N сообщила, что Милош Земан принял делегацию русинов из семи человек. Они выступают за признание их национальности и автономию Закарпатской области в составе Украины. По данным издания, Земан пообещал выступить посредником и заявил, что они обсудят свои проблемы с украинском президентом Владимиром Зеленским.