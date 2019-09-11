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Политика ,  
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К Соболь и Албурову подали пять новых исков

В Симоновский районный суд Москвы поступило пять исковых заявлений к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и главе отдела расследований фонда — Георгию Албурову, следует из базы суда. Истцами выступают ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», а также два индивидуальных предпринимателя — Ярослав Христов и Виталий Толкалов.

«Исковые требования пока неизвестны, однако вероятно, что истцы имеют претензии в связи с событиями 27 июля в Москве», — сообщили ТАСС в суде. Беседа по первым трем искам (от «Мосгортранса», «Автомобильных дорог» и «Московского метрополитена») назначена на 13 сентября.

Албуров сообщил в Twitter, что метрополитен подал к нему и Соболь иск на 272 тыс. руб. В документе, который он разместил в соцсети, говорится, что эти средства понадобились для оплаты работы сотрудников метро в их выходной день, 3 августа.

Акция 3 августа не была согласована с властями. По официальным данным, правоохранители задержали 600 человек, по данным «ОВД-Инфо» — 1001.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

После ряда несогласованных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов «Мосгортранс», служба таки «М.Такси», ГБУ «Автомобильные дороги», а также ООО «Анкор» (ресторан «Армения») также подали иски, в общей сложности требуя взыскать с организаторов 13 млн руб. Тогда речь шла об акции 27 июля.

Иск «Мосгортранса» на сумму 1,21 млн руб. был удовлетворен во вторник, 10 сентября. Ответчиками по нему были Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов, а также Алексей Навальный. Изначально в списке был и Албуров, но позже его исключили из числа ответчиков.

Теги: Судебный иск, Любовь Соболь, Георгий Албуров
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