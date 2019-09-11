К Соболь и Албурову подали пять новых исков

В Симоновский районный суд Москвы поступило пять исковых заявлений к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и главе отдела расследований фонда — Георгию Албурову, следует из базы суда. Истцами выступают ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», а также два индивидуальных предпринимателя — Ярослав Христов и Виталий Толкалов.

«Исковые требования пока неизвестны, однако вероятно, что истцы имеют претензии в связи с событиями 27 июля в Москве», — сообщили ТАСС в суде. Беседа по первым трем искам (от «Мосгортранса», «Автомобильных дорог» и «Московского метрополитена») назначена на 13 сентября.

Албуров сообщил в Twitter, что метрополитен подал к нему и Соболь иск на 272 тыс. руб. В документе, который он разместил в соцсети, говорится, что эти средства понадобились для оплаты работы сотрудников метро в их выходной день, 3 августа.

Акция 3 августа не была согласована с властями. По официальным данным, правоохранители задержали 600 человек, по данным «ОВД-Инфо» — 1001.