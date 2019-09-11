В Думе не поддержали обязательную предустановку российского софта

Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект, который обязывает предустанавливать на технически сложные товары (к ним относятся смартфоны, компьютеры и Smart-TV) российские приложения. Заключение управления размещено в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. Перечень необходимых программ, а также порядок их предварительной установки должны быть определены правительством, указано в документе.

В заключении правового управления указано, что предлагаемое депутатами требование нарушает общие принципы и правила конкуренции Евразийского экономического союза. Эти требования, в частности, запрещают странам — членам союза ограничивать продажу товаров или поставку услуг на внутренний рынок с использованием местных товаров или услуг. Авторы заключения также опасаются, что, если иностранные производители устройств откажутся использовать в них российское ПО, это существенно сократит наличие данных товаров на рынке, что нарушает интересы потребителей. Кроме того, в законопроекте не прописаны критерии, руководствуясь которыми, правительство должно принимать решение о включении той или иной российской программы в перечень.

Ранее, в июле, депутат Жигарев внес законопроект, обязывающий устанавливать российское ПО на смартфонах, однако спустя сутки отозвал его. Документ устанавливал штрафы за отсутствие предустановленных российских программ: от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. до 1 млн руб. — для юрлиц.

Создание концепции предустановки отечественных приложений на пользовательское оборудование предусмотрено «дорожной картой» по развитию конкуренции в сфере ИT, опубликованной ФАС в сентябре 2018 года. Ведомство представило документ в начале этого года, но до сих не согласовало финальную версию. Против инициативы выступали производители электроники, за — Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «МегаФон», а также объединение компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Концепция ФАС обязывает производителей гаджетов, ввозимых в Россию, предустанавливать отечественные приложения в категориях «поиск», «мессенджер», «карты» и «антивирус». В мае Аналитический центр при правительстве по поручению Минкомсвязи подготовил записку, в которой говорилось, что вопрос о целесообразности предложенного ФАС регулирования остается открытым. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков пояснял тогда, что рынок приложений конкурентен и подобные методы вряд ли будут эффективными. Министерство предложило ФАС смягчить требования к производителям устройств и внести ряд изменений в законопроект. Однако в июне «Ведомости» сообщили, что ведомство разработало свою версию законопроекта об обязательной предустановке российских приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Его предложения практически полностью повторяют концепцию ФАС.