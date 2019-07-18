В Думу внесли законопроект о предустановке российского софта на смартфоны

В Думу внесли законопроект о предустановке российского софта на смартфоны

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложения, ориентированные на российскую аудиторию. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев, Александр Ющенко.

«Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что перечень необходимых программ, а также порядок их предварительной установки, должны быть определены правительством.

Согласно другому законопроекту, также внесенному депутатами, за продажу гаджетов без предустановленных приложений будет назначаться штраф в размере 30 тыс. — 50 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. — 200 тыс. руб. для юридических лиц.