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В Думу внесли законопроект о предустановке российского софта на смартфоны

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложения, ориентированные на российскую аудиторию. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев, Александр Ющенко.

«Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что перечень необходимых программ, а также порядок их предварительной установки, должны быть определены правительством.

Согласно другому законопроекту, также внесенному депутатами, за продажу гаджетов без предустановленных приложений будет назначаться штраф в размере 30 тыс. — 50 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. — 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Жигарев в июле уже вносил пакет законопроектов, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на смартфонах, однако позднее отозвал его. Документ предусматривал введение административной ответственности за отсутствие предустановленных российских программ. Для индивидуальных предпринимателей штраф должен был составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Теги: Госдума, смартфон, мобильное приложение
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