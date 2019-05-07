Минкомсвязи не поддержало предустановку российских приложений на гаджеты

Минкомсвязь не поддержала идею ФАС по обязательной установке российских приложений на мобильные устройства. Министерство предложило пересмотреть концепцию и соблюсти баланс интересов компаний и потребителей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вопрос о целесообразности введения предложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) регулирования, по которому на все ввозимые в Россию мобильные устройства должны предустанавливаться отечественные приложения, «на данный момент остается открытым». Такой вывод содержится в записке, подготовленной Аналитическим центром при правительстве по поручению Минкомсвязи. РБК ознакомился с приведенными в записке выводами, подлинность ее содержания подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Об идее обязать производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения впервые стало известно из «дорожной карты» по развитию конкуренции в сфере информационных технологий», которую ФАС опубликовала в сентябре 2018 года. Первый вариант законопроекта с подобным требованием был представлен в январе. Служба предложила обязать производителей гаджетов, ввозимых в Россию, предустанавливать отечественные приложения в категориях «поиск», «мессенджер», «карты» и «антивирус». Приложения каких именно вендоров устанавливать, каждый производитель должен решать самостоятельно. При этом список категорий является открытым и может пополняться.

Сомнение Минкомсвязи в предложенной ФАС идее представитель ведомства объяснил тем, что основная цель концепции — развитие конкуренции на рынке приложений методами, традиционными для естественных монополий. «Но рынок приложений для пользовательского оборудования и так конкурентен, поэтому такие методы здесь вряд ли будут эффективными», — отметил Новиков.

Кроме того, по его словам, концепция предполагает предустановку перечня приложений, которые у некоторых разработчиков связаны между собой, что приводит к риску передела рынка в пользу крупных российских игроков.

Как рассказал РБК источник, близкий к Минкомсвязи, министерство считает, что объем российского рынка пользовательского ПО в мировых масштабах мал и не рассматривается Google и Apple как целевой. «Поэтому есть опасения, что после предлагаемых в нынешнем виде ФАС нововведений эти компании просто уйдут с нашего рынка», — говорил он.