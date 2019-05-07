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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Минкомсвязи не поддержало предустановку российских приложений на гаджеты
Минкомсвязь не поддержала идею ФАС по обязательной установке российских приложений на мобильные устройства. Министерство предложило пересмотреть концепцию и соблюсти баланс интересов компаний и потребителей
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вопрос о целесообразности введения предложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) регулирования, по которому на все ввозимые в Россию мобильные устройства должны предустанавливаться отечественные приложения, «на данный момент остается открытым». Такой вывод содержится в записке, подготовленной Аналитическим центром при правительстве по поручению Минкомсвязи. РБК ознакомился с приведенными в записке выводами, подлинность ее содержания подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Об идее обязать производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения впервые стало известно из «дорожной карты» по развитию конкуренции в сфере информационных технологий», которую ФАС опубликовала в сентябре 2018 года. Первый вариант законопроекта с подобным требованием был представлен в январе. Служба предложила обязать производителей гаджетов, ввозимых в Россию, предустанавливать отечественные приложения в категориях «поиск», «мессенджер», «карты» и «антивирус». Приложения каких именно вендоров устанавливать, каждый производитель должен решать самостоятельно. При этом список категорий является открытым и может пополняться.

Сомнение Минкомсвязи в предложенной ФАС идее представитель ведомства объяснил тем, что основная цель концепции — развитие конкуренции на рынке приложений методами, традиционными для естественных монополий. «Но рынок приложений для пользовательского оборудования и так конкурентен, поэтому такие методы здесь вряд ли будут эффективными», — отметил Новиков.

Кроме того, по его словам, концепция предполагает предустановку перечня приложений, которые у некоторых разработчиков связаны между собой, что приводит к риску передела рынка в пользу крупных российских игроков.

Как рассказал РБК источник, близкий к Минкомсвязи, министерство считает, что объем российского рынка пользовательского ПО в мировых масштабах мал и не рассматривается Google и Apple как целевой. «Поэтому есть опасения, что после предлагаемых в нынешнем виде ФАС нововведений эти компании просто уйдут с нашего рынка», — говорил он.

Как пояснил РБК замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, ФАС будет повторно направлять концепцию в министерство на согласование. «При формулировании своей позиции мы будем исходить из того, насколько в новом варианте документа будет обеспечен баланс приоритетов поддержки национальных компаний и интересов российских потребителей», — отметил он.

Министерство предложило ФАС смягчить требования к обязательной предустановке российских приложений и внести следующие изменения в законопроект:

  • Заменить термин «предустановка» на обеспечение потребителю в явном виде возможности выбора российского ПО, то есть возможность самостоятельно выбрать необходимые приложения при первом использовании устройства;
  • Распространить требование об обязательной предустановке только на приложения, обеспечивающие поиск в интернете;
  • Рассмотреть вопрос предустановки отечественного антивирусного ПО отдельно от концепции ФАС, поскольку это вопрос обеспечения безопасности, а не конкуренции;
  • Проработать вопрос, смогут ли производители устройств соблюдать требования предустанавливать и удалять приложения на конкретных устройствах и др.

Ранее против инициативы ФАС выступили производители электроники. В январе Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, члены — Apple, Samsung, Huawei, Google, Phillips и др.) направила главе службы письмо с предупреждением, что введение мер регулирования может негативно сказаться на развитии рынка. В поддержку идеи ФАС высказывались представители Mail.Ru Group, «Лаборатории Касперского», МТС, «МегаФона», а также объединения компаний — разработчиков программного обеспечения РУССОФТ.

По мнению представителя РАТЭК Антона Гуськова, в любом варианте инициатива ФАС «губительна для рынка». «Эксперты Аналитического центра при правительстве в своей записке признают, что рынок и так высококонкурентен. Даже привлеченные правительством эксперты не видят цели данного регулирования, пока эта цель не будет определена, разработка соответствующего законодательства будет лишней», — уверен Гуськов.

Представитель пресс-службы ФАС не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: Минкомсвязи, Федеральная антимонопольная служба, отечественное по ..., планшеты и смартфоны
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