В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО

В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внес в нижнюю палату парламента проект закона, направленный на запрет продажи на территории России смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению (ПО). Соответствующие документы размещены в электронной базе данных Госдумы.

«Законопроект направлен на защиту интересов российских интернет-компаний в связи со злоупотреблениями со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий», — говорится в пояснительной записке.

Данным законопроектом предлагается внести поправки в закон «О защите прав потребителей», которые установят запрет на продажу в России устройств, не соответствующих специальным требованиям к установленному на них ПО. В число этих требования, в частности, входит наличие на этих гаджетах установленных «по умолчанию» российских программ.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона предусматривает введение административной ответственности за это нарушение. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 500 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.