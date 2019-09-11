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Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России

Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что в июне на форуме, организованном The Wall Street Journal, Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейковые новости о различиях во мнениях между американским президентом и его ближайшим окружением, напомнила Захарова.

Через три месяца после этого Дональд Трамп уволил помощника по нацбезопасности, продолжила представитель МИД. При этом, указала она, президент США указал, что не согласен со многими предложениями Болтона.

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк?» — заявила Захарова. Среди них, по ее мнению, издание WSJ, которое организовало «слет геополитических фантазеров»; агентство Bloomberg, процитировавшее помощника по нацбезопасности; а также сам экс-помощник, который «придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации».

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Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа

Вечером 10 сентября Трамп заявил, что Болтон подал в отставку. И.о. помощника президента США по нацбезопасности стал Чарльз Капперман.

Теги: Мария Захарова, Джон Болтон, МИД России
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Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить