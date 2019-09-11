Кремль заявил о готовности улучшать отношения с США на взаимной основе

Москва готова искать выход из «плачевного состояния» отношений с Вашингтоном, если США предпримут ответные шаги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как раз на такую взаимность [со стороны США] мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», — отметил Песков.

В то же время, в Кремле не думают, что отставка даже такого высокопоставленного лица, как Джон Болтон, сможет повлиять на корректировки в американской внешней политике. При этом Песков назвал отставку «исключительно внутренним делом американцев».

Президент США Дональд Трамп 9 сентября попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона подать в отставку из-за возникших между ними разногласий. Отставка произошла на фоне дипломатических переговоров между США и Северной Кореей, а также Ираном, в отношении к которым Болтон придерживался жесткой линии.

В МИДе России ранее пояснили, почему Москва не рассчитывает на улучшение российско-американских отношений после отставки Болтона. Так, по словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, на фоне кадровых перестановок «никакой стабилизации не происходит». Москва будет оценивать исключительно действия Вашингтона в отношении России, а не бесчисленные заявления и кадровые решения, заключил он.